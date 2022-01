Milan, Antonini: “Kalulu gioca da veterano. Su Ballo-Touré…” | ESCLUSIVA

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha commentato le qualità dei giovani Pierre Kalulu e Fodé Ballo-Touré. Queste le dichiarazioni

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha commentato le qualità dei giovani Pierre Kalulu e Fodé Ballo-Touré. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it: "Kalulu è giovane, ma dà l'idea di essere un veterano. Gioca da grandi. Ha grandi e ampi margini di miglioramento. Sicuramente può migliorare la fase difensiva in Italia e con questa rosa. Ballo-Touré è un buon giocatore, è giovanissimo, però bisogna vederlo con continuità per dare un giudizio definitivo. Però è un giocatore su cui il Milan ha puntato, punta e credo che ci sarà poi modo di dare giudizi dopo averlo visto con più continuità".