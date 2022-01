MILAN TOP NEWS – Parla Kjaer. Il calciomercato rossonero entra nel vivo

Oggi, sabato 1° gennaio 2022, per molti è giornata di festa ma di notizie sul Milan ce ne sono comunque a sazietà. La squadra di Stefano Pioli, infatti, fa sempre parlare di sé: il 2021 andato in archivio è stato l'anno del ritorno in Champions League. Si spera che quello nuovo possa portare nuovi e più elevati traguardi in dote ai rossoneri. Intanto, però, facciamo spazio a quello che è successo nelle prime ore del 2022 con le notizie più importanti uscite sul Diavolo.