Milan, Breda: “Zaniolo? Ecco in che ruoli potrebbe giocare” | Esclusiva

Roberto Breda , allenatore di Nicolò Zaniolo alla Virtus Entella, ha parlato dei ruoli che il calciatore della Roma potrebbe occupare in rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it : "Il Milan è la squadra che gioca il calcio più europeo del campionato. Zaniolo è uno dei calciatori più europei della Serie A. Può fare più ruoli, per Pioli è perfetto. Anche in ottica step Champions ”.

Specificamente, in quale ruolo potrebbe impiegarlo con maggiore continuità il tecnico rossonero? "Per me con Pioli potrebbe fare, essenzialmente, due ruoli: o il trequartista partendo da destra o da sinistra, dietro a una punta, nel 4-2-3-1; ma può fare anche il secondo in mezzo nel medesimo modulo. E' anche "fendente" nel 4-4-2 o nel 4-3-3. Per me è perfetto".