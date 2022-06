Calciomercato Milan – Cambio strategia, tutto sul top player? Il punto

La stagione 2021-2022 è andata in archivio con lo Scudetto ed il Milan può così pensare al calciomercato estivo per poter rinforzare la squadra in vista di una difficile annata, quella della conferma. Paolo Maldini e Frederic Massara, che rinnoveranno in questi giorni i loro contratti con il club rossonero, cercheranno di concretizzare al più presto le trattative già impostate da mesi grazie alla schiarita sulla cessione societaria. E ne intavoleranno di nuove.