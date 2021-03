Mercato Milan: lo United su Kessie, ma si lavora al rinnovo. Cifre e durata | PM

Franck Kessie diventa un obiettivo di mercato del Manchester United. Il Milan però lavora al rinnovo: le ultime

Se il Milan si trova al secondo posto in campionato, molto del merito va assegnato sicuramente a Franck Kessie. L'ivoriano, in questa stagione, ha effettuato un salto di qualità incredibile che lo ha reso un centrocampista super completo. La doppia sfida in Europa League contro il Manchester United ha certificato la sua dimensione non sono in Italia, ma anche in campo europeo. Proprio il Manchester United, secondo quanto risulta alla nostra redazione, è rimasto impressionato dal rendimento dell'ex Atalanta nella sfida contro i rossoneri. Ole Gunnar Solskjaer, in particolare, ha dimostrato interesse ad avere il giocatore in squadra, ma il Milan non ha nessuna intenzione di far partire il suo gioiello, anzi.