Kalac: “Maldini è la fortuna del Milan, è un vincente | Esclusiva

Zeljko Kalac , ex portiere del Milan, ha parlato dell'ex compagno di squadra Paolo Maldini . Averlo all'interno del club è una fortuna. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it .

Lei ha avuto in spogliatoio Paolo Maldini: quanto ha inciso sulla rinascita del Milan? “Quando, qualche anno fa, avevo letto che tornava, ho subito capito che cosa sarebbe successo. Paolo è un vincente. Anzi: Paolo Maldini è il Milan. Avrebbe voluto riportare i rossoneri in alto e lo ha fatto. Maldini è la fortuna del Milan”.

Lo vedrebbe in rossonero anche in caso di cambio di proprietà? “Perché non dovrebbe restare? Dirigenza vincente non si cambia. Ma secondo me anche lui vuole restare”. Le Top News di oggi: le parole di Maldini, Mahrez obiettivo di mercato del Milan?