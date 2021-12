Jacobelli: “Mi auguro che San Siro non venga abbattuto” | ESCLUSIVA

Xavier Jacobelli, Direttore del quotidiano sportivo 'Tuttosport', è intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Xavier Jacobelli ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano. Queste le sue parole: "Prima di tutto lo stadio di proprietà è di fondamentale importanza per qualunque società. Piccola, media o grande che voglia essere competitiva sul campo e fuori dal campo. Domani sarà un giorno storico per la Serie C perché verrà giocata la prima partita in uno stadio di proprietà, quello dell'Albinoleffe. Ha veramente compiuto un capolavoro. Molto significativa la dimostrazione che anche in Serie C si possa intraprendere questo tipo di operazioni. Quindi è chiaro che Milan e Inter vogliano, comprensibilmente, lo stadio di proprietà. Ciò detto, aspettiamo entro Natale, come detto dallo stesso presidente Scaroni, di conoscere il progetto scelto dal Milan e dall'Inter. Io mi auguro, però, che San Siro non venga abbattuto. Mi auguro che non venga abbattuto perché è un tempio del calcio mondiale".