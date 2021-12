MERCATO MILAN E TOP NEWS – Theo c’è, esclusiva, Casa Milan ceduta

Dopo la sconfitta contro il Napoli è tempo di guardare avanti per il Milan, che sarà impegnato mercoledì al 'Castellani' contro l'Empoli. Una partita che non vedrà in campo Rafael Leao: appuntamento al 2022. Ci dovrebbe invece essere Theo Hernandez, che oggi si è allenato insieme al resto del gruppo. La curiosità del giorno riguarda la cessione di Casa Milan ad un fondo immobiliare: i rossoneri continueranno però ad essere ospiti dell'immobile. Nuova idea per la difesa, mentre attenzione alla nostra intervista esclusiva a Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport'. Nelle prossime schede le Top News di oggi!