Forjanes: “Theo Hernandez al Milan? Il Real Madrid non ha rimpianti” | PM

Carlos Forjanes, giornalista spagnolo di 'AS', ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Tra gli argomenti trattati il passaggio di Theo Hernandez al Milan. Il Real Madrid ha dei rimpianti per la cessione del francese in rossonero? Ecco le dichiarazioni: "Non credo proprio. Quella posizione è molto coperta. Mendy è un calciatore più giusto per Zidane. Forse l'unico rammarico è che, visto ora, il prezzo di Theo potrebbe essere stato un po' basso. Però in quel momento il Real Madrid la considerava una buona operazione e tutti in Spagna erano d'accordo su questo". Clicca qui per leggere la nostra intervista integrale al giornalista spagnolo