Forjanes (AS): “Vazquez-Milan? Addio di Zidane può essere decisivo” – ESCLUSIVA

Alessio Roccio

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista spagnolo di 'AS' Carlos Forjanes ci ha parlato del futuro di Lucas Vázquez e non solo. Tra i temi affrontati anche il possibile addio di Brahim Díaz - in prestito secco dal Real Madrid - che potrebbe rientrare in patria al termine della stagione. Infine, uno spunto di riflessione anche su Theo Hernández, lasciato andare con troppa facilità dal Real Madrid, ma che ad oggi non sembra essere un grosso rimpianto per il club madridista.

Milan-Vázquez: quanto c'è di vero? "Il Milan è uno dei club che si è interessato maggiormente sulle sue intenzioni future e su cosa spera di ottenere in questo nuovo contratto, l'ultimo che firmerà in un top club. Bayern Monaco e Atletico Madrid sono le due squadre che si sono avvicinate di più. La Premier League è attenta ma è un'opzione più difficile".

Cosa ne pensa del futuro di Brahim Díaz in Spagna? È possibile un nuovo prestito al Milan? "Dipenderà dal futuro di Lucas (Vazquez ndr), appunto, e dal nuovo allenatore se Zidane lascerà quest'estate, opzione possibile. Il Madrid scommette su Vinicius e Rodrygo sulle fasce d'attacco ma a loro piace quello che stanno vedendo di Brahim a Milano. Entrambe le opzioni sono aperte. Ad esempio, la scorsa stagione il piano era di lasciare Odegaard un altro anno alla Real Sociedad e in un paio di settimane il club ha cambiato idea e lo hanno riportato a Madrid".

Theo Hernández a Milano sta facendo molto bene: è un rimpianto per il Real Madrid oggi? "Non credo proprio. Quella posizione è molto coperta. Mendy è un calciatore più giusto per Zidane. Forse l'unico rammarico è che, visto ora, il prezzo di Theo potrebbe essere stato un po' basso. Però in quel momento il Real Madrid la considerava una buona operazione e tutti in Spagna erano d'accordo su questo". Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.