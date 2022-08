Colasanto: “Il Milan ha tutto per diventare una big d’Europa” | Esclusiva

Filippo Colasanto, procuratore sportivo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla redazione di Pianeta Milan su temi legati ai rossoneri

Redazione

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Filippo Colasanto, procuratore sportivo.

L'intervista integrale a Filippo Colasanto

Come commenta, sin qui, il mercato del Milan?“Secondo me, rispetto a tante cose che vengono dette o scritte, il Milan sta facendo un ottimo mercato. Non si piega ai ricatti di nessuno e, piuttosto, perde i giocatori a zero. Come è accaduto con Donnarumma e Kessié”.

A livello peculiare la convince Origi? “E’ il classico attaccante 'da coppa' del Milan. Credo sia stato preso per aggiungere valore in chiave europea”.

Qual è il suo punto di vista su Adli?“Non si sottovaluti Adli. Lo seguo e conosco da tempo. Ha fatto benissimo in passato. Secondo me ha tutto per fare meglio di Kessié con la maglia rossonera”.

E De Ketelaere?“Vedrete che cosa combinerà con il Milan nei prossimi dieci anni. Lo conosco da tempo - sottolinea Colasanto -. Tecnicamente è indiscutibile. Sono curioso di vedere come lo impiegherà Pioli. Dico la mia? Il Milan ha tutto per diventare, nel corso di un decennio, uno dei migliori in Europa”.

Nei suoi discorsi, fa riferimento a un Milan molto giovane. In tal senso, è stato conveniente per i rossoneri il rinnovo di Ibra?“Ha parecchi acciacchi, possiamo definirlo una sorta di calciatore 'a mezzo servizio'. In spogliatoio serve un sacco però. Non solo in occasione degli allenamento, ma anche negli intervalli delle partite che contano”.

In quale ruolo potrebbe rendere al top al termine della sua carriera?“Io lo vedo, innanzitutto, nel Milan. Lo vedo in qualsiasi ruolo 'motivazionale'. Per esempio, team manager. Continuerei ad avvalermi di questa sua dote unica”.

Chi si contenderà lo scudetto?“A mio avviso sarà lotta a tre. Se la giocheranno Milan, Inter e Juve. I bianconeri si sono rafforzati molto”.

La possibile sorpresa?“La Roma senz’altro. Ma occhio anche al Napoli: viene sottovalutato, ma – il valore aggiunto in chiave rossonera – è Spalletti”.

A cura di Luca Cavallero