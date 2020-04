ESCLUSIVA – Ringo: “Maldini? Giusto che faccia scelte, se gliele fanno fare”

NEWS MILAN – Dj Ringo, intervenuto in esclusiva in una diretta sulla nostra pagina Instagram ha parlato di Milan a 360 gradi.

Ringo, alla domanda su ‘come valuta l’operato di Paolo Maldini?’ ha risposto così: “Aldilà dell’amicizia che mi lega a lui, come dirigente è nuovo, sta imparando, ed è giusto che faccia le sue scelte se gliele fanno fare. Il mercato che ha fatto mi è piaciuto. Ha preso Theo Hernandez, Ismael Bennacer, poi insieme a Zvonimir Boban hanno riportato a casa Zlatan Ibrahimovic. Futuro? A Paolo non ho il coraggio di chiedere cosa farà la prossima stagione, ma per me merita che il Milan lo lasci lavorare in pace“.

Oltre a parlare di Paolo Maldini, Dj Ringo ha espresso il suo parere anche su Ivan Gazidis. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓