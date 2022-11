Eranio: “Non si è visto il Milan spumeggiante dell’anno scorso” | Esclusiva

Stefano Eranio , ex calciatore rossonero, ha parlato della differenza di questo Milan rispetto a quello spumeggiante dello scorso anno. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

Che campionato è stato quello visto fin qui?

"Se lo paragoniamo a quello che ha fatto l'anno scorso, il Milan non è riuscito a dare molta continuità di prestazione. Anche se per molte partite ha sempre imposto il proprio gioco, però ha perso qualche punto con squadre inferiori e sono punti che ti fanno vincere il campionato. Con le piccole non devi sbagliare mai, quest'anno è successo il contrario. In alcune partite è riuscito a trovare i tre punti sul filo del rasoio, dopo prestazioni un po' in calante. Non si è vista la squadra spumeggiante dell'anno scorso".