De Santis: “Chi prende De Paul fa veramente un colpo importante” – ESCLUSIVA

L'agente Lorenzo De Santis, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese

La nostra redazione ha contatto in esclusiva l'agente FIFA ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis. Il procuratore ha parlato soprattutto di Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese accostato al Milan nelle ultime ore: "Chi prende De Paul fa veramente un colpo molto importante. Le qualità gli sono state riconosciute anche negli anni passati nonostante giochi in un club con meno visibilità come l'Udinese. E' da tempo nel giro della Nazionale argentina e che gioca spesso volentieri con la maglia dell'Albiceleste. E' un giocatore che già negli anni scorsi aveva fatto vedere numeri importanti. La stagione appena conclusa è stata quella consacrazione perchè De Paul, con gol, assist e non solo, ha fatto vedere quella continuità che gli era mancata. Ha dimostrato di essere un giocatore pronto a fare il grande salto". Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.