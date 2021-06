ESPN – Calciomercato Milan: Donnarumma, Raiola torna sui suoi passi

Le ultime sul calciomercato del Milan: Mino Raiola, secondo ESPN, sarebbe tornato su su suoi passi per il rinnovo di Donnarumma

ESPN ha lanciato un retroscena molto interessante su Gianluigi Donnarumma . Il Milan avrebbe fatto una nuova offerta al portiere dopo la qualificazione in Champions League, ma la mossa rossonera non ha portato i risultati sperati. Gigio, infatti, ha temporeggiato in attesa di ricevere una nuova offerta, ma nel frattempo il Milan ha rotto gli indugi e acquistato Mike Maignan dal Lille.

La novità però sempre secondo ESPN, è che Raiola avrebbe richiamato il Milan per comunicare una riapertura con il club rossonero per il rinnovo di Donnarumma. Se la notizia fosse confermata si avrebbe praticamente la certezza del fatto che Raiola ha bluffato in questi mesi. Il Milan in ogni caso, al di là di qualsiasi ripensamento, ha voltato pagina decidendo di puntare con forza su Mike Maignan, portiere della Nazionale francese. Per Donnarumma al Milan non c'è più spazio. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.