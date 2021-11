De Santis: “Alvarez può fare tanti ruoli. E’ un attaccante europeo” | ESCLUSIVA

Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino, ha parlato della duttilità tattica dell'obiettivo del Milan Julian Alvarez

"Per caratteristiche può rivestire più di un ruolo: fa bene la seconda punta, bravo a fare il falso nueve, può giocare esterno e ha caratteristiche di grande tecnica e rapidità. E' un attaccante moderno ed è un profilo molto europeo. Proprio per queste caratteristiche sarebbe ideale nell'attacco del Milan, dove Pioli è molto bravo a scambiare le posizioni degli attaccanti per non dare punti di riferimento". Clicca qui per leggere l'intervista completa