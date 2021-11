De Santis: “Alvarez? Ecco quanto costa. Sarebbe cifra ben spesa” | ESCLUSIVA

Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino, ha parlato della cifra che il River vuole per lasciar andare Julian Alvarez

Lorenzo De Santis, agente ed esperto di calcio argentino, ha parlato della cifra che il River vuole per lasciar andare Julian Alvarez, obiettivo di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni, in esclusiva, ai nostri microfoni: "Il giocatore è in scadenza il 31 dicembre 2022, ha una clausola di 25 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro) ai quali vanno aggiunti il 24% di tasse da pagare per i trasferimenti dal Sudamerica. Si andrebbe quindi sui 25 milioni di euro. Il River vuole l'intera cifra, c'è da capire se si possa parlare di un acquisto dilazionato oppure di un discorso di futura rivendita, ma parliamo di un prezzo simile a quello pagato dall'Inter per Lautaro Martinez qualche anno fa. Non è casuale questo nome perché con lui secondo me ha anche caratteristiche in comune. Questa cifra sarebbe ben spesa, è un giocatore di primissimo livello". Clicca qui per leggere l'intervista completa