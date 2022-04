Cessione Milan, Fuser: “Si riparta da Maldini, Massara e Pioli” | Esclusiva

Diego Fuser, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'ormai imminente cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp

Diego Fuser , ex calciatore rossonero, ha parlato dell'ormai imminente cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

L’ormai palese cambio di proprietà produrrebbe energie positive o negative nei calciatori rossoneri? “Positive. Quando ci sono questi cambiamenti, emerge la voglia di dimostrare, di poter far parte di un nuovo ciclo o corso che sia”.

Nuovo corso che dovrebbe porre al centro quali interpreti? “Secondo me, in primis, Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Loro sono gli artefici della rinascita del Milan. Chiunque arriverà, ne terrà conto”. Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni sul Nuovo Stadio, paura per Mino Raiola