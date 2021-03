Capello su Prandelli: “Quando uno si sente così, giusto lasciare” / PM

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Questo il pensiero sulle dimissioni di Cesare Prandelli

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Questo il pensiero sulle dimissioni di Cesare Prandelli: "Quando uno si sente così, è giusto che lasci. Vuol dire che non riesce a dare più niente alla squadra. Io dopo cinque anni, quando allenavo in un posto da diverso tempo, preferivo lasciare. Non riesci più a dare qualcosa di buono. Troppo stress? No, lo stress non l'ho mai sentito". Clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva integrale a 'Don Fabio'