Capello: “Tomori è un grande acquisto. Donnarumma? Si accontenti” | ESCLUSIVA

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Tanti i temi affrontati dal tecnico

La redazione di Pianetamilan.it ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Fabio Capello . Uno dei tecnici più famosi al mondo, Capello ha vinto tutto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale. Un esempio? Cinque scudetti , quattro Supercoppe Italiane , 1 Champions League e tanto altro. Capello, intervenuto ai nostri microfoni, ha parlato della più stretta attualità rossonera dopo la vittoria del Franchi contro la Fiorentina.

Il Milan in questo momento ha sei punti di svantaggio dall'Inter, ma i nerazzurri hanno una partita in meno. Secondo lei il campionato è ancora aperto?

Il Milan è uscito a testa alta contro il Manchester United in Europa League. Come ha visto la squadra di Pioli?

Secondo lei qual è il motivo per il quale le squadre italiane fanno così fatica in Europa?

"Spero che rimanga al Milan. Spero si accontenti in periodo di pandemia su quanto gli è stato offerto ultimamente e che possa appunto rimanere in rossonero.

"Quando uno si sente così, è giusto che lasci. Vuol dire che non riesce a dare più niente alla squadra. Io dopo cinque anni, quando allenavo in un posto da diverso tempo, preferivo lasciare. Non riesci più a dare qualcosa di buono. Troppo stress? No, lo stress non l'ho mai sentito".