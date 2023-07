Calciomercato Milan – Musah: nuova offerta, ma ancora niente | PM

Milan che spinge per Musah come ennesimo colpo di questo calciomercato. I rossoneri hanno presentato un'altra proposta, rifiutata.

L'obiettivo principale del Milan a centrocampo in questo calciomercato è Yunus Musah , statunitense classe 2002 del Valencia , per cui la trattativa va ormai avanti da tempo. Ci sono stati colpi di scena clamorosi e quando sembrava ormai chiusa si è allontanato. Poi sembrava di nuovo vicino, c'è stato un momento di stallo, mentre ora la trattativa va semplicemente avanti. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, rossoneri hanno presentato ufficialmente una nuova offerta che era pari alla precedente, ma con una parte fissa più alta e con meno bonus. Anche stavolta, però, il Valencia ha rifiutato.

La sensazione è che alla fine l'operazione si farà, con gli spagnoli che stanno tirando la corda per ottenere il massimo. Bisogna però stare attenti a che il Milan non la molli questa corda. Il giocatore vuole i rossoneri e spinge per trasferirsi. È stato nuovamente convocato, ma continua a non allenarsi in gruppo. Il prezzo che alla fine potrebbe mettere d'accordo tutti è 18 milioni di parte fissa. Probabilmente il Milan alla fine ci arriverà. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il punto su Mbappé >>>