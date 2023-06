Bargiggia: “Stagione del Milan non esaltante, Pioli ha delle responsabilità”

Un pensiero sulla stagione rossonera: "La stagione del Milan, secondo me, non è stata così esaltante per la società, non tanto per i risultati, ma per i giocatori presi in estate. Penso a De Ketelaere, Vranckx, Adli e Pobega. È chiaro che se l'ottica di una società è fare valore, questi calciatori non sono stati usati nel modo giusto. Stessa cosa se si pensava che fosse facile il bis-scudetto. La semifinale di Champions League è un buon risultato, ma la stagione è chiaroscura. La semifinale e il quarto posto potrebbero fare vedere il bicchiere mezzo pieno. Pioli ha delle responsabilità: si ha avuto la sensazione che non avesse fiducia verso alcuni calciatori come Adli o Vranckx. I numeri del Milan da gennaio sono troppo negativi. Non salvo la valorizzazione della rosa e il lavoro di Pioli post Mondiale. Pasticciato troppo con i moduli e con le sostituzioni. Pioli va visto, secondo me, con un occhio più critico". LEGGI ANCHE: Milan, Maldini e Massara erano vicini ad un colpo dall'Udinese >>>