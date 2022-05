A. Cruz: “Sassuolo? Il Milan ha forza per vincere con chiunque” | Esclusiva

Andrè Cruz, ex difensore del Milan, ha parlato della lotta scudetto che si risolverà all'ultima giornata, ma anche di Zlatan Ibrahimovic e della cessione del club

La vittoria contro l’Atalanta e il costante corpo a corpo con l’Inter in chiave scudetto, in un rush finale che giungerà a compimento, come da molti previsto, soltanto all’ultima giornata.

In merito ai possibili vantaggi riguardanti il Milan, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Andrè Cruz, ex difensore del Diavolo (1997-1999). Non solo attualità però: attenzione al futuro di Zlatan Ibrahimovic e alla possibile cessione del club. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.

Come giudica la vittoria del Milan contro l’Atalanta? “Un passaggio molto importante. Dicevano che il Milan avrebbe avuto un calendario più difficile dell’Inter e che, prima o poi, sarebbe caduto. Mi sembra che stia succedendo soltanto l’opposto…”.

La convince, a livello di gioco, il Milan di Pioli? “Eccome! La squadra sa che cosa fare e, soprattutto, cerca sempre di tenere palla, proprio come piace a me. Il calcio moderno vuole questo e Pioli lo sta interpretando in maniera sopraffina”.

L’ha entusiasmata il testa a testa con l’Inter? Qual è il segreto del primato del Milan? “Sono state due grandi squadre che si sono affrontate. Per me, rispetto all’Inter, il Milan ha una migliore organizzazione difensiva. E poi i rossoneri hanno una mediana solidissima”.

I giocatori cardine dell’annata del Diavolo? “Premettendo che c’è ancora la partita di Sassuolo, che è decisiva, mi verrebbero da citare Leao e Tonali. Questi ragazzi hanno qualcosa di speciale”.

Teme “cadute sul più bello” a Reggio Emilia? “Nel calcio può succedere di tutto, ma mi sembra che il Milan – ora come ora- abbia la forza mentale per vincere contro chiunque”.

Rinnoverebbe il contratto a Ibrahimovic? “Ibra è un calciatore unico, uno così non lo manderesti via mai. Però ci sono alcune valutazioni da fare…”.

Del tipo? “Il Milan deve anche pensare al futuro. Se Ibra vuole restare, giusto che lo si rinnovi. Però i rossoneri devono prendere comunque un altro grande attaccante. I gol servono per vincere le partite”.

Le valutazioni in questione le fa il suo ex compagno, Paolo Maldini. Ai tempi prospettava che sarebbe diventato dirigente rossonero? “Paolo è un ragazzo di grande intelligenza, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa dopo il ritiro. Pensavo che avrebbe giocato fino a quarant’anni e così è stato. Se penso a Maldini, penso al Milan. Mi fa strano che, per tanto tempo, non ci sia stato”.

Come giudica il possibile cambio di proprietà? “Vedremo se avverrà. Nel calcio di oggi, una grande forza economica è importante. Aspettiamo e giudichiamo. Di sicuro non penso che un club come il Milan venga acquistato dal primo che passa…”. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

