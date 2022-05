Calciomercato Milan – Duello con Juve e Inter per un fulgido talento

Mancano 90' alla fine della Serie A e il Milan è ad un passo dallo Scudetto. Quindi, ci sarà spazio per il calciomercato estivo. Il Diavolo, in vista della prossima stagione, cambierà buona parte del suo parco giocatori. L'obiettivo è quello di rinforzare questa rosa, già competitiva in Italia, al fine di potersi giocare al meglio le proprie chance anche in Champions League. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara cambieranno anche metà centrocampo.