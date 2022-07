Accomando: “Mercato Milan positivo, ma occhio a Juve e Inter” | Esclusiva

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato del Milan in esclusiva alla redazione di pianetamilan.it

Redazione

Manca esattamente un mese all'inizio della Serie A 2022-2023 e il Milan è al lavoro sul mercato per rinforzare la propria rosa. I rossoneri, ad oggi, contano diverse trattative chiuse sia in entrata che in uscita. Fuori Romagnoli, Kessie e Castillejo, sono stati acquistati Mirante, Florenzi, Adli e Origi, senza dimenticare il ritorno alla base di Pobega. Abbiamo parlato dei movimenti di calciomercato del Diavolo insieme ad Orazio Accomando, giornalista di DAZN.

Come giudica, sin qui, il mercato del Milan? “Secondo me, al momento, è da ritenersi positivo. Anche se i rossoneri, ora come ora, devono guardarsi da Juventus e Inter, che è come se avessero già piazzato i colpi migliori. E, forse, non hanno neppure ancora finito…”.

I rossoneri partono, a livello complessivo, da una buona base? “Certo, stiamo parlando della rosa campione d’Italia. Quando si parla di avere a disposizione una squadra forte, chiaramente Pioli l’ha già. Probabilmente, volendo trovare una “pecca”, i rinnovi un po’ tardivi di Maldini e Massara hanno rallentato il percorso dei rossoneri sul mercato”.

Il reparto su cui il Milan dovrebbe intervenire più urgentemente? “Forse serve qualcosa in mezzo al campo. Però non si sottovalutino Adli e Pobega: sono tornati per prendersi definitivamente il Milan”.

Qual è la sua valutazione complessiva su Origi? “Direi buona. C’è molta curiosità intorno a lui. Ha giocato nel Liverpool, uno dei club più forti in Europa. Ha trovato poco spazio, ma ha sempre segnato gol importanti. Ora vedremo quanti e se di più ne riuscirà a mettere a segno”.

Tra i nomi accostati ultimamente al Milan, quale la convince maggiormente? “Direi che tutti i calciatori accostati al Milan sono giocatori che servirebbero ai rossoneri. Farebbero molto bene alla causa – infatti – i vari Renato Sanches e De Katelaere”.

Ziyech e Dybala? “Sono due calciatori di enorme valore. Ecco, se dovessi dire quale giocatore vedrei meglio, al momento, al Milan dico proprio Dybala. Per caratteristiche tecniche e tattiche, il Milan è il club che si sposa meglio con lui”.

A proposito di attaccanti: è strategicamente giusto, per il Milan, proseguire con Ibra? “Secondo me sì, perché il rinnovo se lo è meritato. Inoltre ha una grande motivazione: chiudere la carriera da protagonista, sul campo. Uno come lui, poi, nello spogliatoio ti serve sempre. E’ un valore aggiunto e non sarà mai un problema”.

Che tipo di stagione prospetta da parte del Milan? “Mi aspetto un Milan protagonista, che lotterà per lo scudetto. Dovrà, tuttavia, guardarsi alle spalle da Juventus e Inter, che – come dicevamo prima – hanno già fatto un mercato importantissimo, sin qui. Appena dietro occhio al Napoli: se piazza due colpi importanti, può seriamente puntare al titolo”. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>

Intervista a cura di Luca Cavallero