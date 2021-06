Donnarumma, la Gazzetta: “Se persino Ibra dice di restare al Milan…”

Nell'editoriale della Gazzetta dello Sport di Nino Minoliti si parla di Gianluigi Donnarumma e delle parole di Ibrahimovic

Il giornalista Nino Minoliti, nell'editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Minoliti analizza la questione prendendo in considerazione le parole di Ibrahimovic rilasciate nella giornata di ieri alla rosea. Ecco cosa ha scritto: " Pensa i casi della vita che ti combinano. A rammaricarsi che Gigio Donnarumma si sia allontanato dal Milan è proprio uno dei campioni che più squadre ha cambiato in carriera - nove, per la precisione - anche se va detto che proprio al crepuscolo della sua parabola calcistica Zlatan Ibrahimovic, è di lui che stiamo parlando, sembra aver trovato qualcosa di più di un’ottima sistemazione per chiudere in bellezza una carriera strepitosa, qualcosa che assomiglia molto a una casa. Sarà stato forse anche per questo che nella bella intervista rilasciata alla nostra Alessandra Bocci, lo svedese si è lasciato andare a questa considerazione: «Se Gigio va via o no, non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine».