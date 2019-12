Di Marzio: “Il Milan tratta Todibo: il Barcellona chiede 25 milioni”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha raccontato a Sky Sport le ultime di mercato del Milan: i rossoneri trattano Jean-Clair Todibo del Barcellona. “Prosegue la trattativa col Barcellona per Jean-Clair Todibo. Si sta provando questo colpo per la difesa, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, ma non c’è ancora intesa sulle cifre: gli spagnoli vogliono 25 milioni di euro con la possibilità di ricomprare il giocatore ad una cifra prestabilita”. Prima di Natale ci sarà anche un incontro con Raiola per Ibrahimovic>>>

