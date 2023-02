Cudicini: “Spero che l’inno della Champions possa caricare il Milan” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Carlo Cudicini ha parlato di Milan-Tottenham. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere delle due squadre che si affronteranno stasera: "Saranno due partite diverse. Il Tottenham di Redknapp basava la squadra sulle individualità, mentre Conte la preparerà in maniera diversa e con un modulo diverso. Per me è un ricordo piacevole perché tornai a San Siro. Quando senti l'inno della Champions ti vengono i brividi e ti carichi: spero, da tifoso del Milan, che ci possa essere questo effetto anche martedì". Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham