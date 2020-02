Coronavirus sulla Serie A, rinviate tre partite: i dettagli

NEWS MILAN – Lo psicodramma “Coronavirus” scuote anche la Serie A. Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domenica 23 febbraio in Veneto e Lombardia. Ad annunciarlo è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei ministri.

Le tre gare di Serie A in programma domenica 23 febbraio in Lombardia e Veneto sono rinviate a data da destinarsi. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari.

Il premier Giuseppe Conte ha un messaggio per i tifosi: “Mi dispiace per gli appassionati di calcio ed altri sport che domani avevano in programma di andare ad assistere alle partite in calendario ma dovranno aspettare quando verranno fissati i recuperi. Io stesso sono sportivo e seguo le partite quando ne ho la possibilità ma i cittadini sono responsabili”.

Il commento del ministro Vincenzo Spadafora in serata, dopo le decisioni sopracitate: “Le misure adottate comprendono anche il mondo sportivo per l’esigenza di prevenire rischi e tutelare al meglio la salute di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle manifestazioni e alle competizioni. In attesa del perfezionamento dei provvedimenti e della piena ed efficace attuazione degli stessi, su conforme avviso del Consiglio dei Ministri, per ragioni di cautela e massima precauzione, Le chiedo di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020. Tale invito non è da estendere agli atleti e gruppi di atleti dei quali siano programmate, per la stessa giornata, trasferte fuori dalle predette Regioni, salvo che i medesimi atleti e gruppi di atleti provengano dalle aree geografiche gia’ indicate dalle autorita’ sanitarie quali focolai di contagio”.

Intanto si è giocata a Firenze l’anticipo della 25.a giornata di Serie A, Fiorentina-Milan: ecco le pagelle >>>

