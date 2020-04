Coronavirus, Ministro Speranza: “Unica strada il distanziamento sociale”

ULTIME MILAN – Continua l’emergenza Coronavirus, anche se la strada intrapresa in Italia sembra essere quella giusta: i numeri danno conferma, i contagi stanno rallentando. Stamattina, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto il punto della situazione ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: “La ricerca sta facendo tutto il possibile, ma non è ancora disponibile un vaccino, né una terapia certa. La vera soluzione è il distanziamento sociale, l’unica arma che tutti i governi del mondo stanno mettendo in campo per ridurre la diffusione del contagio. Dobbiamo insistere su questa strada. Gli atteggiamenti sbagliati o immaginare che la battaglia sia vinta rischiano di compromettere i tanti sacrifici fatti. I decreti non bastano, serve il contributo di ogni cittadino”. Intanto ecco le possibilità per la ripresa della Serie A… LEGGI DI PIU’ >>>

