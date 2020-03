Coronavirus, Gazidis: video-messaggio in italiano a tutto il Milan

NEWS MILAN – L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha mandato un video-messaggio a tutti i dipendenti del Milan per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo in questi giorni nonostante l’emergenza Coronavirus che sta attraversando l’Italia.

L’indiscrezione arriva dai colleghi dell’ANSA, che riferiscono che il video sta facendo il giro dei telefoni di tutte le persone appartenenti al mondo rossonero. Staff, calciatori, dirigenti e tutto le persone che lavoro attorno al mondo milanista tra Casa Milan, Milanello e centro sportivo Vismara. Al Milan ancora nessuno è stato trovato positivo al CoVid-19, anche per l’accortezza nell’aver messo tutti i propri dipendenti in ‘smart working‘ sin da subito. Attualmente anche la dirigenza rossonera, composta oltre da Gazidis, anche da Maldini, Massara e Moncada, si aggiorna giornalmente in conference call.

Una precauzione importante, che sin qui è stata parecchio determinante. Speriamo che si esca presto fuori da questa emergenza. Gazidis, nel video-messaggio in lingua italiana, avrebbe ringraziato tutti per il sostegno, e spera di poter presto rivedere tutti di presenza. Inoltre ribadisce la vicinanza e il massimo sostegno del Milan sull’emergenza coronavirus.

Intanto oggi un altro rossonero, Davide Calabria, ha rilasciato una video-intervista in cui ha raccontato la sua quarantena domiciliare >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android