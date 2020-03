Calabria: “Il mio programma di allenamenti. Su Castillejo e Donnarumma…”

NEWS MILAN – Davide Calabria ha parlato in una video-intervista a Sky Sport 24. Tra i temi trattati, quello della vita lontano dai campi di allenamento, e del programma che il Milan ha detto alla squadra di seguire.

Il programma personalizzato di allenamenti: “Ci alleniamo un minimo, per quel che si può. Mangio petto di pollo e zucchine, anche le salamelle mi hanno tolto (ride, ndr). Abbiamo un bel programma, uso la bicicletta, faccio un giro e poi faccio parte alta e corpo libero. Qualche chilo in più non credo.

Poi Calabria racconta la vita domestica di tre suoi compagni, i fratelli Donnnarumma e Samuel Castillejo: “Chi la vive peggio? Gigio e Antonio si allenano. Mentre Castillejo non è abituato a stare solo, non so come tornerà, però è bravo a pulire in casa”.

Ma Calabria ha parlato anche dell’amico ed ex compagno Patrick Cutrone: ecco il suo racconto >>>

