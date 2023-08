Coppa Italia, le possibili avversarie del Milan agli ottavi: date e orari

Dopo aver presentato il tabellone per la Coppa Italia 2023/24, andiamo a scoprire le possibili avversarie del Milan

Lo scorso 26 luglio la Lega Serie A ha presentato il tabellone per la Coppa Italia 2023/2024. Il Milan è una delle otto teste di serie e comincerà la sua campagna solo a partire dagli ottavi. Ecco chi saranno le possibili sfidanti dei rossoneri che hanno l'obiettivo di riscattare la pessima Coppa disputata l'anno scorso, conclusasi con l'eliminazione in casa per mano del Torino. Catanzaro e Foggia si sfideranno sabato 5 agosto alle ore 18 e la vincente della sfida incontrerà l'Udinese sei giorni dopo, l'11 agosto, sempre alle ore 18.