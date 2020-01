PM – Coppa Italia, Milan-Spal: Suso, amore ed odio da San Siro

NEWS MILAN – Jesús Suso, esterno offensivo classe 1993, come è noto è sul mercato, pronto per essere ceduto al miglior offerente. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, però, lo ha gettato in campo, al 64′ di Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, al posto di Samu Castillejo, autore della seconda rete del Diavolo.

Suso, nel momento del suo ingresso in campo, è stato sonoramente fischiato da gran parte dello stadio di San Siro. La Curva Sud Milano, invece, cuore del tifo rossonero, ha incitato il numero 8 iberico dedicandogli un coro. Per conoscere quanti spettatori erano presenti, oggi, allo stadio, continua a leggere >>>

