Udinese-Milan, Pioli: “Loro fisici. Ci aspetta una partita difficile”

Alla vigilia di Udinese-Milan , il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli , ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio sulla partita contro l' Udinese .

Se il fatto che l'Udinese sia fisica influenzerà le scelte in attacco: "Sì e no. Loro sono fisici, ma noi faremo la nostra partita con le nostre qualità".

Se è giusto dire che inizierà un nuovo campionato e quanto è importante ricaricare: "Non è importante la sosta, ma come ci arriviamo. Molti non recupereranno perché vanno in Nazionale, ma importa come ci arriveremo. La classifica è corta e gli avversari sono forti e competitivi. Dobbiamo spingere. Poi prepareremo al meglio al finale". Calciomercato Milan - Retegui-Atlético, contatto. E i rossoneri...