Calciomercato Milan – Retegui-Atlético, contatto. E i rossoneri…

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sulle tracce di Mateo Retegui , giovane talento italo-argentino, non ci sarebbe solo il Milan . Il noto portale sportivo, infatti, ha spiegato che nei prossimi giorni potrebbero esserci alcuni contatti tra il padre, e agente, del classe '99 e i dirigenti dell' Atletico Madrid . L'attuale capocannoniere del campionato argentino si aggiunge alla lista di potenziale acquisti del club spagnolo, oltre alle già citate Inter e Roma .

Retegui, occhio Milan il prezzo potrebbe salire

Come spesso accade con il mercato sudamericano, però, il cartellino di Retegui sembrerebbe essere una torta di percentuali tra il Tigre, squadra in cui gioca, Boca Juniors ed un terzo club. Per questo motivo, il suo prezzo si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Ma un'ipotetica asta e la presenza di più società coinvolte potrebbe far slittare vertiginosamente il suo costo. Udinese-Milan, le ultime sulla formazione rossonera: Ibrahimovic scalda i motori