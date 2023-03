Udinese-Milan, le ultime sulla formazione rossonera: Ibrahimovic pronto

Udinese-Milan, le ultime sulla formazione rossonera

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello su SkySport24, nelle prove di questa mattina in vista del match contro l'Udinese, Stefano Pioli ha schierato Zlatan Ibrahimovic come centravanti titolare. Alle sue spalle Brahim Diaz e Leao, mentre in mezzo al campo ci dovrebbero essere Tonali e Bennacer, che è in vantaggio su Krunic. Saelemaekers e Theo Hernandez sulle fasce, in difesa invece verrà confermato il trio composto da Kalulu, Thiaw e Tomori. In porta ovviamente Maignan. Questa, quindi, potrebbe essere la formazione scelta da Stefano Pioli per affrontare l'Udinese.