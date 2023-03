Udinese-Milan, Pioli: “Gli uomini sono sempre gli stessi”

Alla vigilia di Udinese-Milan , il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli , ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio sul modulo rossonero .

Se sta pensando di tornare a un modulo più offensivo: "Non stiamo giocando con un difensore in più. Anche quando giocavamo a quattro c'era un esterno che seguiva. Gli uomini sono gli stessi. Abbiamo cambiato una posizione. L'importante è continuare a fare le partite. Il nostro obiettivo è cercare di essere imprevedibile, torneremo a difendere a quattro, faremo anche difesa a tre. Non sono i sistemi. Non importa difendere in un modo o in un altro. Conta giocare bene, essere lucidi e grande disponibilità. Li abbiamo". Udinese-Milan, le ultime sulla formazione rossonera: Ibrahimovic scalda i motori