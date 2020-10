Udinese-Milan, Gotti: “Ibrahimovic? Nessuno può ignorare le sue qualità”

Udinese-Milan, Gotti su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan. Inevitabile affrontare l’argomento Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere della Serie A con 6 gol in 5 partite. Ecco il pensiero di Gotti sullo svedese: “Ha sicuramente dato un importante contributo alla squadra in fatto di mentalità e inoltre è il capocannoniere della serie A con 6 gol in 5 gare. Né l’Udinese né nessun’altra squadra può concedersi il lusso di ignorare le sue qualità“.

