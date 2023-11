Ucraina-Italia, Spalletti: “Farò 4 o 5 cambi. Su Jorginho…”

Sul centravanti: "Cerco di darvi una mano più larga… Ci saranno 4-5 cambi, centravanti o no inseritecelo voi".

Su Jorginho: "Abbiamo altri calciatori che possono tirare i rigori, sarebbe sbagliato andare a forzare un’altra volta Jorginho sul dischetto. Sarebbe un metterlo in difficoltà chiedergli di battere un rigore ora". LEGGI ANCHE : Per Milan-Fiorentina Pioli ha avuto una pazza idea >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.