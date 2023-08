Thiago Motta: “Dominguez? Non voglio in squadra giocatori scontenti”

Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia contro il Cesena . L'allenatore, tra le varie tematiche affrontate, si è soffermato anche sulla questione Nico Dominguez , centrocampista accostato anche al Milan recentemente e a cui ha tolto la fascia da capitano. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Thiago Motta su Nico Dominguez

"Penso che sia un giocatore importante, è sotto gli occhi di tutti. Io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Queste decisioni c'entrano poco con me, c'entrano più con la dirigenza, ma non solo qui, dappertutto".