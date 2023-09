Spagna, caso Rubiales. Parla Morata: “Un comportamento inaccettabile”

La Federcalcio Spagnola (RFEF) ha pubblicato un nuovo comunicato ufficiale sul caso Rubiales a firma del presidente Pedro Rocha in cui si chiede scusa al mondo del calcio e alla società nel suo complesso a fronte degli avvenimenti e delle polemiche seguite al bacio non consensuale che Rubiales ha dato alla calciatrice Jenni Hermoso nel corso della premiazione dopo il successo in Coppa del Mondo della Nazionale femminile. Ecco il tweet.

"Innanzitutto vogliamo esprimere, ancora una volta, il nostro orgoglio e le nostre più sincere congratulazioni alla Nazionale femminile per il titolo di Campione del Mondo conquistato a Sydney. Un traguardo storico ricco di significato che segnerà un prima e un dopo nel calcio femminile spagnolo, ispirando tante donne con un trionfo di incalcolabile valore, per questo vogliamo rammaricarci ed esprimere la nostra solidarietà alle giocatrici che hanno visto offuscato il loro successo. Vogliamo respingere quello che consideriamo un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non si è comportato all'altezza dell'istituzione che rappresenta. Ci poniamo con fermezza e chiarezza dalla parte dei valori che lo sport rappresenta. Il calcio spagnolo deve essere un motore di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l’esempio con la sua condotta dentro e fuori dal campo. Da oggi affrontiamo una concentrazione decisiva per il futuro del calcio spagnolo verso la qualificazione a Euro2024 con due partite contro Georgia e Cipro. Vorremmo, d'ora in poi, poterci concentrare sulle questioni sportive data l'importanza delle sfide che ci attendono". LEGGI ANCHE: I dubbi di Antonio Cassano sul 'nuovo' Milan di Pioli