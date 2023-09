Milan, Cassano: “Ho tre dubbi sui rossoneri. Ecco quali…”

Il Milan, in questo inizio di Serie A 2023-24, è partito alla grande totalizzando tre vittorie su tre. L'ultima in ordine cronologico quella contro la Roma allo stadio Olimpico. Alla ripresa dalla sosta per le Nazionali, i rossoneri affronteranno l'Inter, anch'essa a pieni punti in campionato. Molti analisti ed ex calciatori stanno parlando del momento della squadra di Pioli.