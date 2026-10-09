Conferenza Amorim e probabile formazione: tutte le novità verso Sassuolo-Milan

Il Milan ritrova la Serie A contro il Sassuolo. Segui la conferenza di Amorim su PianetaMilan e scopri le scelte tattiche
Bartesaghi: "Chi mi ha impressionato di più? Gila. Amorim grande allenatore, sul ruolo ..." | PM Video
Il Milan si prepara a rientrare in campo: dopo la lunga pausa per le partite delle nazionali i rossoneri giocheranno di nuovo questa domenica contro il Sassuolo. Partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026/27 che si giocherà al 'Mapei Stadium' dalle ore 18:00.
L'orario della conferenza stampa di Rúben AmorimIn panchina ci sarà ovviamente Rúben Amorim: come raccolto da PianetaMilan l'allenatore rossonero parlerà domani sabato 10 ottobre in conferenza stampa.
Amorim risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle 14:00. Potrete come sempre seguire il live testuale su PianetaMilan, mentre la diretta video verrà trasmessa su MilanTV. Quale modulo userà Amorim? Quali calciatori potranno giocare titolari? Quali potrebbero essere le mosse tattiche? Vedremo quali spunti e risposte darà Rúben Amorim nella giornata di domani.
I dubbi sulla probabile formazione e le scelte tatticheRestano infatti ancora dubbi sulla possibile formazione dei rossoneri:
- A sinistra dovrebbe giocare Davide Bartesaghi visto che Estupiñán non è ancora al massimo.
- A centrocampo dovrebbe essere confermata dal primo minuto la coppia formata da Modrić-Rabiot.
- Mentre sulle fasce potrebbe essere arrivato il momento per Moreira titolare con Chukwueze a destra e Pulisic dietro Ramos.
Possibile che Amorim punti ancora sul modulo con la difesa a quattro visto contro il Lecce.
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