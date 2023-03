Ronaldo: “Tra 5 anni il campionato saudita sarà tra i primi 4 al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni del match contro il Liechtenstein, Cristiano Ronaldo ha parlato del campionato saudita. Queste le dichiarazioni del capitano del Portogallo: "Mi sento davvero bene. Se non fosse così, non sarei qui. Sono in un campionato molto competitivo, si dovrebbe guardare al campionato saudita in modo diverso. Ovviamente non è come la Premier League, mentirei se lo dicessi, ma è competitivo. Mi ha sorpreso in positivo. Ci sono buone squadre, è equilibrato, i giocatori arabi sono bravi, gli stranieri danno qualità. Forse sarà, entro 5 o 6 anni, il 4° o 5° campionato più competitivo del mondo". Stadio Milan, Sala: “Confermata la volontà su La Maura”