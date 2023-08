Milan, un anno di Cardinale. Pioli: “Ha voglia di farci crescere”

Siamo alla vigilia della terza partita della Serie A 2023-24 . Il Milan affonterà nella serata di domani la Roma di José Mourinho . Una sfida importante per i rossoneri, che dopo lo sosta giocheranno contro l'Inter il 16 settembre. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato di molti temi in conferenza stampa ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco un estratto sull'anno di gestione di Gerry Cardinale .

"È una persona con carisma e mentalità. Ha voglia di far crescere il Milan, migliorare tutto, la squadra... Uno stimolo per noi per diventare più competitivi".