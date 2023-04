Roma-Milan, Pioli: “Spero che la cura dei particolare ci aiuti a recuperare”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa pre Roma, soffermandosi sul recupero delle energie fisiche e mentali

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico', nella conferenza stampa della vigilia a Milanello. Interrogato sulle difficoltà nel recuperare energie fisiche e mentali, l'allenatore del Diavolo ha risposto come si affiderà soprattutto sulla cura dei particolari in questo senso. Di seguito le sue parole a riguardo.