Roma-Milan, data e orario della conferenza stampa di Pioli | PM News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, introdurrà in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Roma-Milan, 3^ giornata di Serie A

Stefano Pioli, allenatore rossonero, introdurrà in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Roma-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la conferenza di Pioli si terrà giovedì 31 agosto, alle ore 11:30, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Carnago (VA). Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C. Milan oltre che, ovviamente, in diretta testuale su 'PianetaMilan.it'. Svolta per la cessione di Saelemaekers >>>