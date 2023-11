PSG, Luis Enrique esalta Zaire-Emery: “Posso solo ringraziarlo”

"Penso che se fossi l'allenatore della Nazionale sceglierei ogni volta Warren. Ma non sono l'allenatore della Francia o della Spagna quindi non posso dare l'opinione al ct francese. Ma tutti vedono cosa sta facendo. Non l'ho scoperto io, è stato Christophe Galtier a scoprirlo prima. Un giocatore con questo profilo. Lo vedo giocare bene ovunque, ovunque lo metti in campo. È esemplare e incredibile e posso solo ringraziarlo per quello che fa e ringrazio il PSG per averci fornito giocatori di questa qualità. Warren è un esempio per tutti i giocatori che vogliono diventare professionisti. Non è normale che un ragazzo di 17 anni abbia questi orari e lui è un vero esempio dentro e fuori dal campo. Dobbiamo avere un esempio da seguire nei club, sia al PSG che in qualsiasi squadra".