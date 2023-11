Probabili formazioni Milan-Udinese: Romero titolare. Dubbi in mediana

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Come riportato da Sky, il Milan e Pioli non possono fare turnover contro l'Udinese, per via degli infortuni e delle indisponibilità in rosa. In difesa scelte obbligate con Thiaw e Tomori al centro. A centrocampo, Loftus-Cheek potrebbe essere valutato domani per capire se sarà della partita, almeno dalla panchina. I ballotaggi a centrocampo dovrebbero essere tra Krunic e Adli e tra Pobega e Musah. Reijnders sicuro titolare. In avanti con Giroud e Leao, spazio a Romero. Tra i convocati ci potrebbero essere anche i primavera Zeroli e Simic. Ecco le probabili formazioni.